Barcellona, niente sconti per Rafinha: la situazione

Il Barcellona non intende fare sconti per Rafinha. C'è stato in giornata un incontro tra gli agenti del giocatore ed il club blaugrana in cui è stata ribadita questa posizione: il Barça non accetterà alcuno sconto per il giocatore, dopo tutte le partire giocate in stagione, nè un altro prestito.

Con l'Inter si potranno rinegoziare alcuni dettagli dell'accordo (come le scadenze di pagamento), ma niente che non sia stato già definito a gennaio. La possibilità di riscattare Rafinha avrebbe potuto compiersi sulla base di 35 milioni più 3 di bonus, tuttavia non c'è stato alcun approccio in tal senso da parte dell'Inter.

Insomma, il Barcellona non scende dalla sua richiesta economica, nè ha intenzione di andare incontro alle esigenze dell'Inter.