Chelsea, incontro con il legale di Sarri: la Juventus attende

Le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli prima di poter annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus.

Ormai manca davvero poco per poter vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Nel pomeriggio il legale dell'ex allenatore del Napoli ha incontrato il Chelsea per poter definire la risoluzione del contratto con il club inglese. Si stanno discutendo le ultime pendenze, come ad esempio lo stipendio del mese di giugno. Nel frattempo l'agente di Sarri, Fali Ramadani, si trova a Milano con cui ha un filo diretto con Fabio Paratici. Le parti sono al lavoro per sistemare il contratto di Sarri che sarà di durata biennale (fino al 2021) con opzione per un'altra stagione. L'asse Milano-Londra è caldissimo: Maurizio Sarri è sempre più vicino a vestire bianconero.