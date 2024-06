Il Milan ha chiuso per il rinnovo del contratto della giovanissima stella Francesco Camarda (Clicca qui per i dettagli). Il classe 2008, protagonista con l'Italia U17 che si è laureata campione negli Europei di categoria, ha già trovato l'esordio in Serie A. Si legherà al Milan per le prossime tre stagioni.

Milan-Camarda, entra questa settimana la firma

È attesa per questa settimana la firma di Francesco Camarda sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027.