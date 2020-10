Callejon: "Napoli nel cuore ma era giusto lasciare. Felice di essere qui"

Sette anni di Napoli per Josè Maria Callejon, che adesso è pronto a cominciare una nuova avventura, sempre in Italia, ma con la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo, questo pomeriggio, si è presentato così in conferenza stampa: "Arrivo a Firenze con grande voglia di fare bene. Ho 33 anni, ma mi sento in forma. Sono un calciatore maturo a cui piace molto lavorare ed essere sempre al 100%, sono a completa disposizione di questa società e dell'allenatore. Non ho mai usato questo modulo, però credo che con il lavoro quotidiano non ci saranno problemi a fare il quinto a centrocampo".

Callejon ha poi parlato del suo addio al Napoli: "In azzurro ho vissuto sette anni fantastici, amo Napoli e l'amerò per sempre. Ero arrivato a un punto dove però avevo capito che serviva prendere una nuova strada. Ci ho pensato tanto, soprattutto durante il lockdown e ho capito che il mio ciclo era terminato. Adesso penso solo alla Fiorentina. E' molto importante per me essere qui. Ho ricevuto tante offerte ma questa è la società che mi ha voluto maggiormente. Iachini mi ha fatto sentire importante e la mia volontà era quella di restare in Italia. Chiesa? Non solo l'erede di nessuno. La Fiorentina mi ha cercato tempo fa, vengo qui per fare il mio lavoro".

Infine ha concluso: "Voglio essere d'esempio per i più giovani e aiutare il club a crescere ancora di più. Voglio trasmettere a tutti la mia voglia di vincere. Qui ci sono tanti giovani di grande qualità ed è importante, credo che ci sia il giusto mix per fare davvero bene. Castrovilli? Può diventare un calciatore di livello mondiale. Ci vuole tempo i giovani non devono bruciarsi per la fretta. Pronto per la gara contro lo Spezia? Le sensazioni sono buone, ho lavorato duramente nelle ultime settimane. Chiaro che sono un passo indietro ai miei compagni, ma sono a completa disposizione. Non vedo l'ora di ricominciare".