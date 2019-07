Continua l'offensiva per riportare a Torino Simone Verdi. A Bormio, dove oggi è stata presentata la squadra, Mazzarri continua ad aspettare un attaccante, considerato prioritario per rinforzare la rosa. A tal proposito i granata vorrebbero chiudere l'operazione con il Napoli la prossima settimana. Per la fascia sinistra invece continua a esserci l'idea Di Marco, quest'anno in prestito a Parma ma di proprietà dell'Inter.