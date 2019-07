Continui contatti, accordo a un passo. Domani, giovedì 18 luglio, si dovrebbe chiudere Veretout alla Roma. L'operazione è ai dettagli tra Roma e Fiorentina: si è trovata l'intesa per una cifra vicina ai 16 milioni più bonus. In discussione sono, ancora, i termini di pagamento, che non influiranno sul buon esito della trattativa. Per Fonseca, dopo Mancini arriva un altro rinforzo per la squadra: questa volta a centrocampo.