Torino, torna di moda il nome di Pereyra

Da una sponda di Torino...all'altra. Per Roberto Pereyra torna viva la chance di fare rientro in quella che è stata la sua città per due stagioni, spese con la maglia della Juventus in un'avventura conclusa con la conquista di due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Il centrocampista argentino classe '91 del Watford, infatti, potrebbe rappresentare essere il nome giusto per regalare qualità alla fase offensiva del Torino di Walter Mazzarri, da sempre grande estimatore dell'ex Udinese.

Con l'ormai probabile ammissione granata in Europa League post esclusione del Milan, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'UEFA, Pereyra rappresenterebbe un nome destinato a tornare di moda nelle idee del ds Bava, che con le condizioni economiche giuste potrebbe riportare ora il calciatore a lavorare con Mazzarri dopo l'esperienza vissuta insieme in Inghilterra nella stagione 2016-17.