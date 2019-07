Oltre all'attaccante, il Torino è alla ricerca di un giocatore per la fascia sinistra. Dopo i contatti avviati per Murru, la società di Cairo sta lavorando a un altro obiettivo, vecchia conoscenza del campionato itlaiano. Si tratta di Adam Masina, ex terzino del Bologna ora al Watford. Il giocatore italo-marocchino, 14 presenze in Premier League, starebbe valutando un ritorno in Italia: i granata hanno avviato i primi contatti con gli inglesi.