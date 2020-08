Visite mediche effettuate nel pomeriggio e firma sul contratto. Karol Linetty è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista arriva dalla Sampdoria (qui i dettagli) e in giornata ha effettuato tutti i test allo Stadio Olimpico, dove è presente il centro medico sportivo a cui si appoggia la società granata. In attesa del terzo acquisto, Vojvoda, Giampaolo si ritroverà a disposizione a partire da domani un suo ex giocatore. Un acquisto importante per la mediana della prossima stagione.