Milan, per l'attacco piace Tadic

Il Milan continua a essere attivo sul mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

CALCIOMERCATO, MILAN: PIACE DUSAN TADIC

Per l'attacco spunta un nuovo nome (indipendentemente dalla riuscita o meno della trattativa Giroud): si tratta di Dusan Tadic, centrocampista offensivo classe 1988 di proprietà dell’Ajax. Il giocatore (76 gol in 149 partite ufficiali con il club olandese) interessa al Milan, che sta pensando seriamente al giocatore serbo. Per adesso ci sono stati contatti tra il club rossonero e il giocatore che si è mostrato aperto per un possibile arrivo a Milano. Restano ancora però da capire le intenzioni dell'Ajax, ma Tadic è un nuovo nome che è entrato nella lista dei desideri dei dirigenti rossoneri.