L'attaccante è di proprietà del Napoli ma nell'ultima stagione è stato uno dei protagonisti della promozione della Salernitana in A

Il Parma di Enzo Maresca non smette di sorprendere sul mercato: dopo Bernabé, ecco il colpo Gennaro Tutino, nell’ultima stagione protagonista della promozione in A della Salernitana.

Punta centrle ed ex, tra le altre, di Verona e Empoli, è di proprietà del Napoli. Classe 1996, proverà a ripetersi per raggiungere subito la promozione anche con i gialloblù: nell’ultima annata ha collezionato 14 gol e 7 assist in 38 partite di campionato.