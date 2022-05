Roma, la strategia per arrivare a Solbakken

Dopo averlo affrontato in Conference League, la Roma per la prossima stagione è a lavoro per arrivare a Ola Solbakken del Bodo-Glimt.

La strategia della Roma per arrivare a Solbakken



La dirigenza della società giallorossa ha tenuto sempre vivi i contatti in queste settimane e ora vuole stringere, ma dipende dal giocatore che deve ancora scegliere tra le varie offerte che ha.

Il contratto del classe 1998 scadrà il 31 dicembre e la Roma gli propone di firmare il 1 luglio, per poi andare a trattare con il Bodo-Glimt per averlo prima con indennizzo minimo, forte dell'accordo con il giocatore. Tuttavia, la volontà della società norvegese è quella di trattenere l'attaccante per disputare i preliminari di Champions League. Quindi, se la trattativa dovesse concretizzarsi, Solbakken non arriverebbe subito in giallorosso.

Chi è Solbakken

Nato a Melhus (Norvegia) il 7 settembre 1998, Solbakken è un attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Rosenborg, gioca nel Bodo-Glimt dal gennaio 2020. In un anno, Solbakken ha preso parte a 72 partite ufficiali, segnando 17 gol (di cui tre alla Roma, tra andata e ritorno nei gironi di Conference League dello scorso autunno) e fornendo 18 assist ai propri compagni. L'attaccante norvegese è anche finito nel giro della nazionale, dove ha esordito lo scorso novembre. A gennaio, era finito nel mirino dell'Hellas Verona.