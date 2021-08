Petrachi: ''Dzeko difficile da sostituire. Conte? Ci aveva visto lungo...

Le parole dell'ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi sui temi di mercato e non solo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex direttore della Roma Gianluca Petrachi ha espresso il proprio pensiero sulle trattative di mercato.





Il pensiero su Dzeko





La partenza di Dzeko dalla Capitale in primo piano, con Petrachi che ha detto la sua: ''Quando sono arrivato alla Roma Dzeko era sul mercato, privarsi di lui era molto difficile. Nel mio piccolo mi sono imposto fin quanto ho potuto. Ho avuto a che fare con un professionista, un ragazzo esemplare. Dzeko ha capito e alla fine si è convinto a rimanere con noi. Penso sia un calciatore straordinario. Oggi la Roma si priva di questo ragazzo, non è facile sostituirlo. Fa reparto a sè. Gli auguro il meglio ma non sarà facile sostituirlo".





Conte via, Petrachi: ''Forse ci aveva visto lungo"





L'ex direttore sportivo giallorosso si è soffermato anche sull'addio all'inter di Antonio Conte: ''Ormai è andata, inutile parlarne. Antonio rimane un professionista serio, al di là delle amicizie va diritto per la sua strada. Lui ha fatto una scelta e alla fine l'ha rispettata. Forse ci aveva visto lungo".





Rinnovo complicato, il futuro di Insigne secondo Petrachi





"Quando ci sono le scadenze di contratto non sono gli ultimi giorni che fanno la differenza ma quelli che precedono", le parole di Petrachi che aggiunge: ''Più passa il tempo e più il giocatore si sente di poter scegliere. Insigne rappresenta la bandiera del Napoli, ma ad un certo punto fa considerazioni sulle ambizioni e su quello che può vincere. Se c'è la possibilità di poter vincere da qualche altra parte farà le sue valutazioni cosi come ha fatto Donnarumma. E' un giocatore che rompe gli equilibri di una partita".





Locatelli alla Juventus, Petrachi: ''Credo che si farà"





Petrachi che ha espresso il suo pensiero anche sull'affare di mercato tra Juventus e Sassuolo per Locatelli: ''Non credo che alla fine il club neroverde penalizzerà Locatelli, considerando che il giocatore ha già da tempo fatto la sua scelta. E' il gioco delle parti, ma credo che l'affare si farà. Locatelli può essere importantissimo nel centrocampo della Juventus"





Rinnovo Dybala, Petrachi: ''Con Allegri è al centro del progetto"





''Determinante la fiducia da parte dell'allenatore", cosi Petrachi. "Dybala negli ultimi anni ha patito tanto ma con Allegri si sente al centro del progetto. In questo Allegri è un maestro, sa toccare le corde giuste", chiude il direttore sportivo.