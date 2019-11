Kulusevski: “Parma squadra perfetta per me. Non penso al futuro”

È uno degli ultimi talenti made in Atalanta, ma questa stagione sta facendo la fortuna del Parma. Di proprietà dei bergamaschi, ma ceduto in prestito alla squadra di D'Aversa, Dejan Kulusevski ha già totalizzato 13 presenze e due reti con i gialloblù. Lanciato senza paura titolare da D’Aversa, il giocatore svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni a FotbollsKanalen: “A Parma sto facendo bene, è una squadra perfetta per me perché sto giocando molto. Sto bene e sono felice di giocare lì”, dice il giovane svedese dal ritiro della Nazionale.

Sul futuro però Kulusevski però non si sbilancia: “Sto giocando bene ed è normale che ci siano voci sul mio futuro. Io ora non ci penso perché sono in prestito al Parma ora. Quando finirà la stagione, parlerò con il mio agente e scegliero quello che riterrò meglio per la mia crescita. Ora non penso al mercato” ha concluso il giovane svedese.

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di alcuni top club. I rapporti tra Parma e Atalanta sono ottimi e in caso dell'arrivo di un'offerta giusta il calciatore svedese potrebbe lasciare Parma già a gennaio.

