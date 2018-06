Calciomercato | Offerta dello Spartak Mosca per Badelj

E' uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato: Milan Badelj, centrocampista croato classe '89. Caratteristica principale: svincolato. Dopo la fine dell'esperienza con la Fiorentina, e in attesa di giocare il Mondiale con la Croazia, il giocatore è in attesa di scegliere la sua prossima destinazione e proprio questa libertà di azione ha attirato le attenzioni di tantissimi club italiani e stranieri.

E proprio lo Spartak Mosca di Massimo Carrera ha fatto una proposta al centrocampista che però non è convinto dalla destinazione russa e vuole aspettare, sfruttando anche la vetrina del Mondiale, per poter scegliere la migliore offerta possibile per il suo futuro.