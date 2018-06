Ausilio: "Icardi resta. Nainggolan? Piacesse solo a Spalletti..."

Una cena di mercato ma non insieme all'agente di Brozovic. Parola di Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che all'uscita da un ristorante milanese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti

"Brozovic? Non era il suo agente; il giocatore resta. Politano piace all'Inter? Ha parlato l’agente, ci piacciono tante belle cose. Nainggolan piace a Spalletti? Piacesse solo a lui, c’e anche la Roma però mi sembra...

Icardi non si muove? Assolutamente. Speranze per Cancelo e Rafinha? La speranza c'è sempre". Chiusura sulla possibilità che Handanovic vada al Napoli: "No", la risposta secca del ds nerazzurro.