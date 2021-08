Fiorentina, Odriozola o Celik per la fascia destra: le ultime

Dopo la cessione di Lirola al Marsiglia e la trattativa sfumata per Zappacosta, la Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro.

Due gli obiettivi nel mirino della società viola per la fascia destra: Odriozola del Real Madrid e Celik del Lille.

Il punto su Odriozola

Nella giornata di oggi è attesa la risposta dello spagnolo, che era stato seguito anche nel mercato di gennaio. Il classe 1995 avrà un confronto con Carlo Ancelotti e poi prenderà una decisione, con il Real Madrid che ha già aperto alla possibilità di una cessione in prestito al club viola.

Situazione Celik

Per quanto riguarda Celik, c'è distanza tra l'offerta di 8 milioni della Fiorentina e la richiesta del Lille di 12. Anche in questo caso la dirigenza viola sta lavorando per abbassare le richieste del club campione in carica in Francia.

Le altre mosse dei viola

Nella giornata di oggi è atteso anche l'ufficialità per l'arrivo di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è arrivato ieri all'aeroporto di Pisa e si è sottoposto alle visite mediche nel capoluogo toscano. Prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per il classe 1996 proveniente dall'Arsenal. Con il suo arrivo, a lasciare Firenze potrebbe essere Sofyan Amrabat.