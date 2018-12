Napoli, si insiste per Kouamé

Il Napoli insiste per l'attaccante del Genoa ed è pronto a fare un tentativo serio già per gennaio

E’ una delle più belle sorprese di questo avvio di campionato: corsa, dribbling, tecnica, gol. Christian Kouamé, attaccante classe 1997 di proprietà del Genoa, è uno dei gioiellini della nostra Serie A (qui per la sua storia) che più fa gola sul mercato.

La scorsa settimana la Roma ha incontrato l’agente del ragazzo (qui) per provare a impostare un affare per giugno, ma negli ultimi giorni è da registrare il forte pressing del Napoli. La società del presidente De Laurentiis insiste per il giocatore ed è pronta a fare un tentativo serio già a gennaio, anche in caso di uscite a centrocampo (Rog e Diawara gli indiziati), con il Napoli che al posto di prendere un eventuale nuovo centrocampista opterebbe per un attaccante rapido e veloce.

Identikit che risponde al profilo di Kouamé: il Napoli ci proverà già a gennaio, pronto comunque – se non ci saranno le condizioni per portare a termine l’operazione già nella finestra invernale di mercato – a lavorarci per giugno, provando così ad anticipare la concorrenza.