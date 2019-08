Il Napoli tende la mano a Icardi: fissata la deadline

Il Napoli tende la mano a Mauro Icardi. Ancora in attesa, gli azzurri, che hanno fissato a venerdì la deadline per l'attesa di una risposta definitiva da parte del centravanti argentino di proprietà dell'Inter, anche se ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

Venerdì quindi sarà il giorno decisivo: dentro o fuori, Icardi o... Llorente. Perché il Napoli ha fissato proprio per il giorno in cui inizierà la seconda giornata di Serie A (30 agosto) un incontro con gli agenti dell'ex Juventus e Tottenham per provare a chiudere l'accordo.