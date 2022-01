Su Nandez non solo il Torino, ci pensa anche il Napoli

Gli azzurri già in estate avevano pensato all'uruguaiano

Nahitan Nandez potrebbe dare l'addio al Cagliari, soprattutto se i sardi dovessero fare due colpi a centrocampo. Uno sarà quello di Daniele Baselli, pronto a riabbracciare Walter Mazzarri.

Nandez, Torino e Napoli

Sull'uruguaiano non c'è solamente il Torino, che continua a trattare con il Cagliari sulla base del prestito (i sardi potrebbero aprire nel caso dovessero arrivare i due centrocampisti).

A Nandez sta pensando anche il Napoli. Il club di De Laurentiis già in estate aveva messo nel mirino il giocatore del Cagliari, ma alla fine non fu mai concretizzato. Al momento quello del Napoli è solamente un interesse, ma potrebbero essere una concorrenza per il Torino.

Nandez, intanto, spera ancora nell'Inter dopo il corteggiamento estivo. Dal lato dei nerazzurri, però, al momento non filtra la volontà di riprovarci per l'uruguaiano.

A seconda quindi della situazione in casa Cagliari si saprà anche di più sul futuro di Nandez.