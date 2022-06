Monza, Galliani: "Venerdì fima Sensi. Pessina? Vorrei tornasse da capitano"

Monza a cena da "Il Kaimano", a Milano, con l'ad Galliani, il nuovo direttore dell'area tecnica Modesto e il ds Antonelli a tavola insieme al noto agente Beppe Riso. Non solo una comune cena, ma anche (ovviamente) tanto calciomercato per contorno.

A Sky Sport, Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime operazioni di mercato, tra quelle già portate a termine, a quelle che magari scalderanno ancor di più l'aria attorno alla città di Monza.

Monza, affari a centrocampo: la situazione per Sensi e Pessina

Si è partiti dall'ultimissimo affare concluso, quello che porterà Stefano Sensi in biancorosso: “Supererà sicuramente le visite mediche, venerdì firmiamo e sarà un nuovo giocatore del Monza. Grande giocatore. Io avevo provato a prendere Xavi nel ‘98, l’avevo preso poi sua mamma non l’ha lasciato. Adesso arriva Sensi".

Con Beppe Riso a tavola è facile pensare che, tra i vari argomenti di discussione, sia saltato fuori anche il nome di Matteo Pessina. "Se abbiamo parlato di lui? Forse sì - ha detto Galliani, sorridendo. Mi piacerebbe assolutamente riaverlo, io sono legato, conosco anche la sua famiglia, è nato a Monza e cresciuto lì, poi l’ho preso al Milan nel 2015 poi è stato venduto all’Atalanta, sarebbe bello tornasse a Monza da capitano".

E gli altri reparti?

Capitolo calciomercato ma anche in altri reparti del campo, perché il Monza sta portando avanti tantissime trattative, operazioni che riguardano giocatori di tutti ruoli. In attacco, uno degli ultimi nomi trapelati è quello di Andrea Petagna, oggi al Napoli: "Gli ho fatto gli auguri visto che è il suo compleanno, è cresciuto nel Milan, vediamo...".

In difesa, invece: "Per Carboni è fatta, deve fare le visite mediche ma è chiusa. Per Casale avevamo un accordo col Verona, nessuno col giocatore quindi trattativa al 100% chiusa". In chiusura, poi, la nuovissima idea Marlon e il nome di Candreva, entrambi nomi molto complicati: "Marlon è un giocatore che ci piace, bravissimo ma è difficilissimo, penso che non arriverà. Candreva mi piace, ma anche per lui quasi certamente direi no”, ha concluso Andrea Galliani.