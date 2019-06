Milan, contatti per Gaston Pereiro

Dopo l'ufficialità di Boban, in casa Milan si attende solo l'annuncio di Giampaolo come nuovo allenatore. Il calciomercato, però, non si ferma. E in giornata i dirigenti rossoneri hanno incontrato in sede Paco Casal, agente di Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano del PSV Eindhoven. Il giocatore piace ai lombardi e viene valutato circa 20 milioni di euro.

In stagione, il centrocampista classe '95 ha collezionato 36 presenze, 11 gol e 8 assist. Dopo la chiusura dell'affare Krunic, il club rossonero valuta Gaston Pereiro come possibile rinforzo.