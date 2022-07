Milan, tra domenica e lunedì le visite di De Ketelaere

Charles De Ketelaere è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. In giornata il club rossonero ha trovato l’accordo con il Club Brugge per 36 milioni di euro bonus compresi e percentuale sulla futura rivendita. Il club belga ha accetatto l'offerta rossonera ricevuta a Lugano.

Le parti stanno ultimando gli ultimi dettagli e preparando il programma dell’arrivo del calciatore. De Ketelaere dovrebbe effettuare le visite mediche con il club rossonero già domenica, al massimo lunedì, in base al giorno in cui arriverà in Italia.

Dopo una lunga telenovela, il giovane calciatore belga è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Importante è stato anche la decisione del calciatore di tagliarsi parte dell’ingaggio per favorire la trattativa con il Milan.

Ormai è questione di tempo: De Ketelaere sarà presto un calciatore del Milan.