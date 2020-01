Milan, da Gabbia allo scambio Suso-Under: le ultime

In attesa che si sblocchi la situazione tra Rodriguez e il Fenerbahce, il Milan è al lavoro per alcune cessioni e per un potenziale nuovo arrivo. Fronte partenze, oltre allo svizzero (qui i nomi per sostituirlo), l'altro giocatore che potrebbe lasciare la squadra di Pioli è Gabbia: sul difensore, che i rossoneri vogliono lasciar partire per dargli maggiore spazio, ci sono Sampdoria, Brescia e Verona. Ma a tenere alta l'attenzione è il potenziale scambio con la Roma tra Suso e Under.

Suso a colloquio con la dirigenza

In giornata, si è tenuto un incontro tra lo spagnolo (senza agente, preferisce per ora non essere assistito da nessuno) e la dirigenza rossonera. Toni distesi, sorrisi e una considerazione: il Milan non ha intenzione di mettere Suso sul mercato a prescindere, ma è pronto a valutare una possibile cessione a fronte degli incastri di questi ultimi giorni. Se, infatti, il turco dovesse essere liberato dalla Roma, allora se ne potrà riparlare. Le parti si riaggiorneranno per capire meglio cosa fare nei prossimi giorni.