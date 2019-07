Milan, migliorano le condizioni di Bonaventura: poi le discussioni per il rinnovo

Oltre ai nomi di Demiral (prima scelta di Giampaolo per la difesa) e della suggestione più che viva per Modric (operazione su cui sta lavorando Boban: si aspettano i segnali di un’eventuale apertura del giocatore e deve ottenere l’ok della proprietà per sottoporre al giocatore un triennale a costi molto alti), il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto a Bonaventura. Il centrocampista sta molto meglio, il suo rientro in campo è vicino. Proprio questo aspetto potrebbe essere decisivo per fare in modo che il giocatore e i rossoneri possano continuare insieme anche in futuro.