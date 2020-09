Il Milan continua ad essere attivissimo in questa sessione di calciomercato.

L'arrivo in rossonero di Sandro Tonali non escluderà nuove operazioni a centrocampo: in effetti, si starebbero facendo ulteriori passi avanti per il ritorno di Tiemoué Bakayoko, ora di proprietà del Chelsea.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per lo step decisivo che chiuderebbe l’operazione (QUI cifre e dettagli)