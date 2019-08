Leicester, in chiusura per Praet

Possibile futuro in Premier League per Dennis Praet. È infatti in chiusura la trattativa che porterà il centrocampista della Sampdoria al Leicester. Un'operazione importante per gli inglesi, che potrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni. Ad inizio luglio era stato il Valencia a farsi sotto per il classe '94, mentre nessun club italiano aveva mostrato interesse, ora il Leicester sembra puntare forte su di lui. Trattativa che potrebbe essere definita già nelle prossime ore, con Praet pronto per la nuova esperienza in Premier League.