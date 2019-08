Dybala non si allenerà fino al 5. Prosegue la trattativa con lo United

Sono ore frenetiche per Paulo Dybala. L'argentino, tornato in anticipo dalle vacanze, vede il suo futuro lontano dalla Juventus. Su di lui c'è il Manchester United, con cui c'è una trattativa in corso. Il giocatore e i Red Devils continueranno a parlare nella giornata di domani, dal momento che non sono riusciti a trovare l'intesa già stasera.

La Joya, nel frattempo, non si allenerà agli ordini di Sarri fino al 5 agosto, data che era stata inizialmente stabilita per il suo rientro. Altro segnale di come il suo futuro sia in bilico e di come si voglia aspettare la chiusura o meno con lo United. In Premier il mercato chiude l'otto, quindi le prossime ore saranno decisive.