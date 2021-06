Inter, nuovi contatti con Young per prolungamento di contratto

Ventisei presenze e 1 gol in Serie A nella passata stagione per Ashley Young con la maglia dell'Inter.

Adesso il club ha proposto al giocatore un altro anno in nerazzurro.

Young-Inter, un altro anno insieme: si aspetta la risposta del giocatore

Duttile perché può giocare sia a destra che a sinistra, con Young l'Inter ha dunque avviato i contatti per proporre la permanenza per un altro anno a Milano. Tuttavia si parla di cifre diverse rispetto a quelle del contratto che sta per scadere, per questo il club al momento è ancora in attesa di una risposta.

Nei piani dell'Inter di Inzaghi comunque c'è ancora Ashley Young e adesso si tratta per un altro anno insieme.