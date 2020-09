Inter, Ausilio: "Ranocchia resta, Skriniar-Tottenham solo contatti"

L'Inter fa dietrofront e non lascia partire Ranocchia in direzione Genoa. E' lo stesso Piero Ausilio a confermarlo ai microfoni Sky nel prepartita di Benevento: "Resta qui con noi".

Un rallentamento della trattativa già avvenuto nella giornata di ieri, quando proprio l'Inter aveva deciso di prendersi del tempo per riflettere se tenere il giocatore o meno per non avere una rosa troppo corta in difesa. Oggi la decisione del club, con la conferma di Ausilio che Ranocchia rimarrà un giocatore dell'Inter.

NAINGGOLAN PER ORA E' DELL'INTER

Piero Ausilio ha poi parlato anche della situazione di Nainggolan: "Non ci sono stati passi avanti. Sappiamo che il Cagliari, in modo diretto e indiretto, conferma il piacere di avere Nainggolan con loro. Lui è ancora dell'Inter, ha un contratto di due anni. Ne parleremo e vedremo il da farsi: se resterà sarà parte integrante del progetto in una mediana forte e competitiva, altrimenti incontreremo il Cagliari e cercheremo una soluzione che vada bene per tutti".

ALONSO E SKRINIAR

"Il mercato termina a breve. - conclude Ausilio - Numericamente siamo a posto, Eventuali opportunità devono passare per le uscite​. Per ora non sono previsti nuovi inserimenti, se non per occasioni. Su Skriniar c'è stato un contatto con il Tottenham, ma abbiamo ribadito che non è sul mercato e non abbiamo ricevuto offerte particolari".