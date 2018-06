Calciomercato | Inter, Politano a Milano domani: sabato le visite mediche

Intesa di massima raggiunta e nuova avventura davvero pronta a prendere il via: Matteo Politano diventerà presto un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno del Sassuolo tornerà in Italia domani, direttamente a Milano, pronto poi a sostenere le visite mediche con il club nerazzurro nella mattinata di sabato. L’operazione sarà in prestito a cifre alte, senza obbligo di riscatto ma con diritto, con i neroverdi che stanno valutando le giuste contropartite da inserire nell’operazione: all'interno dell'affare ci sarà Jens Odgaard, pronto a diventare un nuovo giocatore di De Zerbi per circa 5 milioni con diritto ricompra per l'Inter a 10 mln il primo anno e 15 il secondo. Al momento, un altro giovane nerazzurro come Adorante non dovrebbe fare parte di un affare ormai in via di definizione, con Politano pronto a tornare in Italia domani per dare il via ad una nuova avventura. Ormai pronto a legarsi all'Inter...