Inter, Lazaro resta la prima scelta: contatti in corso per battere la concorrenza del PSG

Per l'Inter, Valentino Lazaro dell'Herta Berlino resta la prima scelta per la fascia destra del 3-5-2 di Conte.

I contatti sono sempre in corso e nel giro di 4/5 giorni l'Inter conta di chiudere per il classe '96 (stasera titolare in Austria-Slovenia al Mondiale Under20) per anticipare e battere la concorrenza forte del Paris Saint Germain.

Comunque nel caso in cui sfumi questo obiettivo, i nerazzurri hanno pronta l'alternativa. Si tratta di Lucas Vazquez del Real Madrid, giocatore del quale ieri la dirigenza nerazzurra ha parlato durante gli incontri avuti a Madrid. Non è un vero e proprio esterno ma l'Inter lo sta valutando per quella posizione, adattandolo nel sistema di gioco di Conte.