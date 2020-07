Lokomotiv Mosca, niente riscatto per Joao Mario: rientra all'Inter

La Lokomotiv Mosca non riscatterà Joao Mario, una decisione che adesso è divenuta ufficiale come comunicato dal club russo con una nota pubblicata sul proprio sito web.

Il centrocampista portoghese classe 1993 farà dunque ritorno all’Inter, club proprietario del cartellino, dopo che nella scorsa sessione di mercato estiva si era trasferito in Russia con la formula del prestito gratuito con diritto riscatto fissato a 18 milioni di euro. Opzione, che la Lokomotiv ha deciso di non esercitare. Con la maglia della Lokomotiv, Joao Mario ha totalizzato 22 presenze condite da 1 gol e 6 assist tra tutte le competizioni.

Il saluto di Joao Mario al club russo

Joao Mario ha salutato il club tramite il suo profilo Instagram, ringraziando tutti con parole d’affetto: “Vorrei ringraziare tutto la Lokomotiv Mosca, dal presidente allo staff tecnico, i miei colleghi e i fan, per avermi fatto sentire a casa durante questa stagione. È stato un piacere indossare la maglia e lottare per i tuoi colori. Vado via con una sensazione molto positiva per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio!”.

I numeri dell'avventura all'Inter

Arrivato ell’estate del 2016 all’Inter con tante aspettative, Joao Mario ha faticato ad ambientarsi in Italia: nel gennaio del 2018 il prestito al West Ham, poi quello alla Lokomotiv. In totale con la maglia dell’Inter ha collezionato 69 presenze e quattro gol