Calciomercato | Inter, incontro per Barella: la richiesta del Cagliari 

L’Inter lavora anche per Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è un obiettivo di mercato dei nerazzurri da tempo e nella giornata di mercoledì c’è stato un incontro a Milano tra i due club. Da una parte Ausilio, ds nerazzurro, dall’altra Carli e Colombo per il Cagliari.

La richiesta del club sardo è di 50 milioni di euro, mentre l’Inter per adesso è disposta a pagare 35 milioni più 15 di bonus, alcuni facili da raggiungere, altri meno. Le due squadre devono trovare un accordo sulle contropartite da inserire nell’operazione. Karamoh non convince, Bastoni (che andrebbe in prestito con diritto di riscatto e controriscatto) ed Eder interessano maggiormente. Le parti si riaggiorneranno.