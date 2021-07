Inter, Esposito in prestito al Basilea: stasera la firma

L'attaccante classe 2002 in viaggio verso la Svizzera. Operazione che procede spedita: mancano pochi dettagli per la chiusura

Il giovane attaccante dell'Inter, Sebastiano Esposito si avvicina al Basilea.

Il classe 2002 è reduce dalla stagione in prestito tra SPAL e Venezia, e adesso si prepara alla prima esperienza all'estero. Firma prevista in serata e giocatore già in viaggio verso la Svizzera.

Mancano ormai solo pochi dettagli per la chiusura, dopo che per il giocatore si era registrato l'interesse anche di Sassuolo e Parma.

3 gol in 32 presenze sono i suoi numeri nell'ultima stagione in Serie B, che si è conclusa con la promozione del Venezia in Serie A.