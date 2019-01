Inter, proposto Adrien Silva per il centrocampo. Darmian: le richieste del Manchester United

Non c'è solo il rinnovo di Icardi in ballo nell'Inter. La società nerazzurra si sta muovendo per sistemare anche il centrocampo e la difesa. È una fase di valutazioni, per capire come muoversi negli ultimi giorni di questo calciomercato invernale. Valutato è infatti, anche se non scalda molto, il nome di Adrien Silva del Leicester. Classe '89, il centrocampista portoghese che ha giocato 2 partite in Premier League è stato proposto nel caso in cui dovesse salutare Gagliardini.

Passando alla difesa, invece, trovano conferme le voci sul sondaggio nerazzurro per Matteo Darmian. Il Manchester United ha dettato le condizioni: 6 milioni per il prestito e 6 per il diritto di riscatto, con pagamento dell'ingaggio tutto a carico del club. La richiesta è però giudicata eccessiva sia dall'Inter, sia dalla Juventus, che in questi ultimi giorni si era fatta avanti per il giocatore ex Torino.

Nonostante le richieste, Darmian viene comunque tenuto sotto osservazione. Il giocatore piace soprattutto se dovesse partire anche Miranda: sa fare anche il centrale e l'Inter si ritroverebbe già pronto per il futuro un giocatore in grado di posizionarsi su entrambe le fasce difensive.