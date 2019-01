Bologna, chiesto Halilovic al Milan

Una situazione di classifica difficile e tanta voglia di risalire la china, il Bologna lavora per rinforzarsi sul mercato in vista di questa seconda parte di stagione. Diversi gli obiettivi individuati dalla società rossoblù, che nelle ultime ore ha chiesto al Milan Alen Halilovic.



Il centrocampista classe '96 era stato inizialmente inserito dal club rossonero nella trattativa con il Genoa per Piatek, ma adesso potrebbe vestirsi di rossoblù. Valutazioni in corso, le due società si sono incontrate e hanno discusso anche di Laxalt, altro profilo gradito agli emiliani.



Non solo Halilovic e Laxalt, un altro giocatore finito nel mirino del Bologna è Lukas Haraslin, ala sinistra slovacca classe '96 che milita in Polonia, nel Lechia Gdansk.



Infine spazio alle uscite: ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Oikonomou all'AEK Atene, club nel quale il difensore era già in prestito dalla scorsa estate.