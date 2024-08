Genoa, primi contatti con il Napoli per il ritorno di Simeone

Per un attaccante che esce, ce n'è uno che potrebbe tornare. Mateo Retegui sarà il nuovo centravanti dell'Atalanta e il Genoa deve trovare il suo sostituto. Il club rossoblù, infatti, si è subito mosso sul mercato: nelle ultime ore è stato contattato il Napoli per riportare Giovanni Simeone a Genova. La squadra di Gilardino avrebbe chiesto il calciatore con la formula del prestito: al momento, il club azzurro non apre a queste condizioni.

Calciomercato Genoa, i movimenti in entrata per l'attacco

Non solo l'idea Simeone. Tiene banco anche la situazione legata a Bojan Miovski, attaccante macedone dell'Aberdeen (come raccontato dalla nostra redazione). Nelle ultime ore si è inserito il Girona, che vorrebbe chiudere per il giocatore già nella giornata di giovedì. Domani il Genoa proverà ad evitare che vada in Spagna.