Atalanta, non verrà riscattato Demiral che tornerà alla Juventus

L'Atalanta ha deciso di non riscattare Demiral dalla Juventus

Le strade di Merih Demiral e dell'Atalanta potrebbero separarsi. Una notizia a sorpresa, ma al momento il club bergamasco non sembra intenzionato a riscattare il giocatore turco dalla Juventus. Il difensore, quindi, tornerà a Torino in attesa di conoscere il proprio futuro.

Atalanta, niente riscatto per Demiral

Il difensore era in prestito alla Dea e dopo una stagione farà ritorno alla Juventus. Demiral con l'Atalanta quest'anno ha giocato 42 partite tra le varie competizioni.

In futuro però, dovessero essere confermate le indiscrezioni delle ultime ore, non vestirà più la maglia nerazzurra della Dea. I bergamaschi quindi si preparano a dire addio al turco, che ora tornerà in bianconero e ragionerà sul suo futuro.