Benevento, passi avanti per arrivare a Pinamonti

Non si ferma il Benevento che sta andando avanti anche per Andrea Pinamonti. I giallorossi sono la squadra che ha mosso i passi più concreti per l'attaccante ex Genoa, e la società del patron Oreste Vigorito è pronta nei prossimi giorni a trovare l'accordo con l'Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 14/15 milioni.

Inoltre, per i giallorossi è in arrivo il terzino Bryan Reynolds. Operazione in sinergia con la Juventus con il calciatore che resterà in Campania almeno fino al termine della stagione.

Giallorossi che al momento rappresentano la sorpresa di questa stagione del campionato di Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi si trova al decimo posto in classifica con 21 punti, ed è reduce dal successo esterno per 2-1 sul campo del Cagliari.