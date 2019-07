L'Atalanta guarda al futuro. Gianluca Mancini, infatti, è sempre più vicino alla Roma, motivo per cui i nerazzurri stanno già lavorando al possibile sostituto del classe 1996. Questo potrebbe avere il nome di Sergi Gomez, difensore ventisettenne protagonista con il Siviglia nell'ultima stagione. Per lui 48 presenze totali. Trattativa in corso fra i due club. Potrebbe essere il secondo, dopo Muriel, a passare dal Siviglia all'Atalanta.