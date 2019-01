Prosegue, il pressing del Paris Saint-Germain sul Napoli per Marques Allan. Il centrocampista brasiliano piace moltissimo alla squadra francese e lo stesso giocatore è tentato dalla nuova destinazione. Tuttavia, resta da capire se arriverà agli azzurri un’offerta concreta: i parigini sarebbero arrivati a 50-60 milioni di euro più bonus, mentre il Napoli ne chiede 120. Resta la distanza ma non l’operazione non è ancora tramontata. Intanto, il PSG continua ad insistere per Paredes dello Zenit.