Fiorentina, sondaggio con il Napoli per Cajuste: la situazione

La Fiorentina sonda la pista Jens Cajuste: il centrocampista francese è in uscita dal Napoli. Il club viola è alla ricerca dell'intesa con gli azzurri sulla formula dell'operazione, pur mantenendo Sandi Lovric come prima scelta per il centrocampo.

La Fiorentina sonda Cajuste

Il Napoli, al momento, spinge per un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto di riscatto: si lavora per cercare l'intesa.

Nella scorsa stagione, in Serie A, Cajuste ha collezionato 26 presenze e 2 assist con la maglia del Napoli.

Il Napoli lavora anche su altre uscite: il Cagliari rossoblù continua a lavorare per acquistare Gaetano a titolo definitivo anche se manca ancora l'intesa sulla cifra del cartellino. Se gli azzurri dovessero vendere sia lui che Cajuste, allora il Napoli andrebbe a chiudere per Brescianini e continuerebbe a spingere per Gilmour.