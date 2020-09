Cagliari, chiesto Under alla Roma

Il Cagliari alza l'asticella: dopo i tentativi per Diego Godin in difesa, adesso si cerca anche un colpo per l'attacco che si aggiunga a Riccardo Sottil, recentemente ufficializzato.

Si tratta di Cengiz Under della Roma, anche se a oggi le possibilità di mandare in porto questa trattativa sono poche. Sarebbe un profilo gradito a Di Francesco che lo ha allenato in giallorosso e saprebbe come sfruttarlo nel suo 4-3-3.

Per quanto riguarda Godin rimane in piedi la situazione: l'ingaggio di 5 milioni e il contratto in scadenza 2022 sono ancora dei forti ostacoli e l'uruguaiano dovrà comunque decidere se accettare o meno l'eventuale trasferimento. Solo allora si potrà trovare un'intesa tra i club.