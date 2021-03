Boninsegna: "Lukaku è l'attaccante più forte d'Europa"

“Lukaku è l’attaccante migliore d’Europa”. Ha pochi dubbi Roberto Boninsegna, che in quanto ad attaccanti se ne intende. Il terzo marcatore della storia dell’Inter ha parlato ai microfoni di Tuttosport iniziando proprio dall’attaccante belga.

“ Il numero 9 nerazzurro non ha eguali . Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento. Non nascondo che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta e mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta facendo delle cose meravigliose e secondo me l’Inter ci ha guadagnato nel passaggio dall’argentino all’ex Manchester United”.

Lukaku ma non solo, perché la squadra di Conte può fare affidamento anche a Lautaro Martinez. “Si compensano – aggiunge Boninsegna. Secondo me Lukaku-Lautaro è la miglior coppia d’attacco d’Europa”.

E Cristiano Ronaldo? L’ex attaccante dell’Inter esprime il suo punto di vista anche sul portoghese. “In questo momento credo che Lukaku sia meglio di CR7, che è in un periodo di flessione anche perché la sua squadra non sta girando. Ma resta un campione, non si discute”.

L’intervista completa sulle pagine di Tuttosport