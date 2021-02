Bologna, stretta finale per Rugani. Per l'attacco spunta Niang

Il Bologna è in forte pressing su Daniele Rugani. Il difensore centrale di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Rennes, piace ai rossoblù che vorrebbero rinforzare il loro pacchetto arretrato. La trattativa è in stato avanzato, con il club francese che sta venendo incontro al Bologna.

Le cifre dell'operazione

Il Rennes, che aveva pagato alla Juventus 3,2 milioni per il prestito di Rugani, avrebbe voluto dal Bologna circa la metà, ovvero 1,6 milioni. I rossoblù, però, verseranno nelle casse dei francesi 800mila euro più un premio al verificarsi di due condizioni: la salvezza e le 13 presenze del calciatore.

Attaccante, si complica la trattativa per Roger Martinez

Capitolo attaccante:si complica la trattativa per Roger Martinez, prima punta 26enne del Club America. Il calciatore questa notte ha giocato in Messico e non ci sarebbero le tempistiche necessarie per completare l'operazione.