Torino, proseguono i contatti con lo Zenit per Belotti

Lo Zenit San Pietroburgo resta interessato ad Andrea Belotti come profilo per il proprio attacco. I contatti fra il club russo e il Torino proseguono dall'inizio di luglio, quando il giocatore era ancora all'Europeo con l'Italia e sono stati positivi, specie nelle ultime ore.

Lo Zenit pronto a fare un'offerta importante per Belotti

I campioni di Russia in carica sono pronti ad inviare un'offerta di 30 milioni di euro bonus compresi per il capitano del Torino, cifra importante che potrebbe essere presa in considerazione dalla società del presidente Cairo.

Belotti, la decisione passa dall'attaccante

La decisione passa ora dall'attaccante, che in breve tempo deve dare una risposta alla possibilità, dato che il campionato russo è già iniziato. Lo Zenit infatti ha già giocato la prima sfida di Prem'er-Liga contro il Chimki e nella giornata di domenica sfiderà il Rostov.

L'importante offerta di rinnovo fatta dal Torino

Il numero 9 della Nazionale di Roberto Mancini campione d'Europa dovrà valutare anche l'offerta arrivata dal Torino, che per tenerlo in granata (dato il contratto in scadenza nel 2022) ha offerto un rinnovo da 4 milioni di euro all'anno bonus compresi.