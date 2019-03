Batistuta: "I Della Valle non puntano su di me, lo accetto"

50 anni da festeggiare, da celebare. Firenze rende omaggio a Gabriel Batistuta: domenica si terrà una grande festa per l'attaccante argentino e a presentarla è il futuro festeggiato insieme con il sindaco Dario Nardella, in una conferenza stampa. "Festeggiare il compleanno di Bati è un sogno. Ci siamo riusciti, lo faremo nella piazza simbolo della città", dice il primo cittadino toscano. Per poi lasciare la parola all'ex giocatore.

"Ho dato tanto alla città" dice, "ma credo che la città mi abbia dato ancora di più. Anche se mi allontano, ogni volta che torno qui mi sento a casa. Per questo sono felicissimo per questa festa: è un gesto che mi sorprende e che non mi aspettavo proprio". Passato e futuro. "Cecchi Gori? Non l'ho più sentito da quando è andato via, ma aveva un grande cuore ed era un grande tifoso viola. Se avesse scelto meglio i suoi collaboratori probabilmen avremmo festeggiato altri trofei ma lui ha cercato di fare il meglio per la Fiorentina".

E su un suo possibile ruolo nella Fiorentina: "Non hanno bisogno di me in società e lo accetto. Io sto bene in Argentina: i Della Valle non puntano su di me e lo capisco. A Chiesa consiglio questo: di non restare solo perché conta per la città, ma perché vuole restare e fare bene".