Barcellona, tentativo concreto per Guler del Fenerbahce

Tentativo concreto dei Blaugrana per portare il classe 2005 in Spagna

Il Barcellona sta portando avanti un tentativo concreto per Arda Guler del Fenerbahce. Deco è andato nella giornata di oggi (29 giugno) in Turchia per un blitz per trovare un accordo con il club turco e con l'obiettvo di battere la concorrenza.

Barcellona, blitz in Turchia per Arda Guler

I Blaugrana stanno facendo sul serio per il classe 2005, che nella scorsa stagione in 34 presenze tra campionato, coppa turca ed Europa League ha messo a segno 6 reti e fornito 7 assist. Un tentativo concreto da parte del Barcellona per convincere Arda Guler a venire a giocare in Spagna alla corte di Xavi Hernandez.