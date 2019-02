Juventus, rincorsa possibile? Quelle volte in cui l'Atletico si è fatto rimontare

Una notte da dimenticare per la Juve. Al ‘Wanda Metropolitano’ vince l’Atletico Madrid di Simeone. Finisce 2-0 per i colchoneros, bianconeri battuti. Quarta sconfitta stagionale per la squadra di Allegri: la terza in Champions League.

Al ritorno, in programma il 12 marzo allo Juventus Stadium, Cristiano Ronaldo e compagni sono chiamati all’impresa. Resettare e ripartire. L’obiettivo è ribaltare il risultato della gara d’andata e strappare il pass per la qualificazione ai quarti di finale. Un capovolgimento di fronte, contro l’Atletico, che alla Juve è già riuscito più di 50 anni fa. Era la Coppa delle Fiere (ex coppa UEFA e attuale Europa League), edizione 65/66: all’andata finì 3-1 per gli spagnoli, al ritorno stesso risultato in favore dei bianconeri. Alla terza sfida, lo spareggio, fu la Juventus a trionfare con un altro 3-1, guadagnandosi la finale della competizione poi persa contro il Ferencváros. In panchina c’era Helenio Herrera e a guidare l’attacco ci pensava Omar Sívori.

ATLETICO MADRID E LE RIMONTE IMPOSSIBILI

Ma in quante occasioni l’Atletico è stato eliminato dopo aver vinto la gara d’andata? Ben 11, considerate le due maggiori competizioni europee dal 1955 ad oggi. E, oltre al precedente citato prima contro i bianconeri, anche un’altra squadra italiana è riuscita a buttar fuori dalla competizione i colchoneros: la Fiorentina. Erano i viola di Baggio, coppa UEFA 89-90. Nella doppia sfida valida per i trentaduesimi di finale, all’andata trionfò l’Atletico per 1-0. Al ritorno, invece, vinse la Fiorentina con lo stesso risultato, con i viola che conquistarono poi il passaggio del turno alla lotteria dei rigori. Dopo il cambio in panchina, con Graziani chiamato a sostituire Giorgi, la squadra toscana arrivò in finale contro la Juventus. Era la prima volta che due club italiani si sfidavano nell’atto finale di una competizione UEFA. Dal doppio confronto fu la Juve ad uscirne vincitrice.



















ATLETICO MADRID: LE RIMONTE IN COPPA UEFA E CHAMPIONS LEAGUE

Dei 9 precedenti europei ad eliminazione diretta in cui l’Atletico non è riuscito a confermare il successo dell’andata, ben 8 si sono verificati in Coppa UEFA. Uno solo, invece, nella vecchia Coppa dei Campioni (attuale Champions League). Semifinale contro l’Ajax, edizione 70/71: gli olandesi al ritorno superarono per 3-0 gli spagnoli, dopo la sconfitta subita all’andata per 1-0.

Le altre occasioni riguardano tutte la seconda competizione europea. Il precedente più recente risale all’edizione 97/98: nei quarti di finale, infatti, l’Aston Villa ribaltò l’1-0 dell’andata, vincendo 2-1 al ritorno ed eliminando gli spagnoli. La prima occasione, invece, riguarda l’edizione 67/68: ancora Coppa delle Fiere, con i turchi del Göztep che superarono per 3-0 i colchoneros dopo la sconfitta per 2-0 subita all’andata. E’ successo ancora con i belgi del Warengem nella stagione 68/69, con il Paniōnios nel 71/72, col Derby County nel 74/75, contro il Groningen nell’83/84, il Werder Brema nell’86/87 e nel doppio confronto con l’OFI Creta nel 93/94.

Insomma, statistiche alla mano l’operazione remuntada per i bianconeri è possibile. Cinquant’anni fa è già successo. E potrebbe ricapitare ancora, magari davanti al proprio pubblico, il 12 marzo allo Juventus Stadium.

a cura di Oscar Maresca